Frosinone-Fiorentina: domani alle 20.30 arbitrerà Pasqua
Questa la squadra arbitrale per Frosinone-Fiorentina in programma domani ore 20.30:Arbitro: PASQUAAssistenti: LONGO - PERETTIIV uomo: ILLUZZIArbitro VAR: NASCAAassistente a. VAR: FIORITOPasqua arbitrò...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 12:31
Questa la squadra arbitrale per Frosinone-Fiorentina in programma domani ore 20.30:
Arbitro: PASQUA
Assistenti: LONGO - PERETTI
IV uomo: ILLUZZI
Arbitro VAR: NASCA
Aassistente a. VAR: FIORITO
Pasqua arbitrò la prima gara senza Davide Astori: Fiorentina-Benevento