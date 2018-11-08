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Frosinone-Fiorentina: domani alle 20.30 arbitrerà Pasqua

Questa la squadra arbitrale per Frosinone-Fiorentina in programma domani ore 20.30:Arbitro: PASQUAAssistenti: LONGO - PERETTIIV uomo: ILLUZZIArbitro VAR: NASCAAassistente a. VAR: FIORITOPasqua arbitrò...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 12:31
Frosinone-Fiorentina: domani alle 20.30 arbitrerà Pasqua - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Pasqua
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Questa la squadra arbitrale per Frosinone-Fiorentina in programma domani ore 20.30:

Arbitro: PASQUA
Assistenti: LONGO - PERETTI
IV uomo: ILLUZZI
Arbitro VAR: NASCA
Aassistente a. VAR: FIORITO

Pasqua arbitrò la prima gara senza Davide Astori: Fiorentina-Benevento

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