Queste le parole rilasciate da Lorenzo Amoroso a Radio Bruno: “Nella partita d’esordio contro la Juve Igor si è comportato bene in campo, lui è mancino e ricopre più ruoli. Penso che nel modulo Iachini vorrà osare ancor di più, opterà alla lunga per un 4-3-3. Mi fa inc****re che Pasqua ha visto il Var sul secondo rigore, non è possibile che poi ha preso questa decisione. Commisso è il presidente pertanto può dire quello che vuole ma ancora deve capire delle cose… Se il concetto viene ripetuto tante volte si rischia di passare nel torno. Nicchi è ora che va a casa, è troppo presuntuoso”.