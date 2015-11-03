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Notizie Nicchi Fiorentina

Nicchi: "Tutti questi falli di mano? A Gasperini dico che l'Italia..."

12 luglio 2020 23:07

Graziani tuona contro Fabbri: "È da sospendere fino al termine della stagione. Nicchi prenda provvedimenti"

30 giugno 2020 13:44

Nicchi (AIA): "Usare il Var? Non dovrebbero esserci problemi, vedremo se gli spazi sono idonei"

08 maggio 2020 20:50

Nicchi: "Var? Se la Serie A riparte, ci sarà. Favorevole ad arbitri di stessa città o regione "

21 aprile 2020 11:26

Nicchi: "Non me ne frega niente se la Serie A riparte senza il VAR. Se ci sarà bene sennò amen"

07 aprile 2020 21:28

Riprende la Serie A? Sarà senza Var. Nicchi: "Decisione ovvia". Torneranno i gol in fuorigioco e le sviste arbitrali

07 aprile 2020 14:16

Nicchi: "Gli arbitri sono la categoria più a rischio. Il campionato potrebbe ripartire senza VAR"

06 aprile 2020 14:43

Elezioni vicine, l'ultima geniala mossa di Nicchi per farsi eleggere ancora come capo degli arbitri

21 febbraio 2020 18:45

Tavecchio: "Nicchi non voleva la VAR, difficile spodestare l'egemonia della Juventus"

12 febbraio 2020 13:45

La strana scalata di Marcello Nicchi, da arbitro disastroso e presuntuoso a capo di tutti gli arbitri

11 febbraio 2020 22:42

Paparesta: "Ben vengano in Italia investitori come Commisso. Nicchi cambia molto spesso idea, spero..."

11 febbraio 2020 18:51

Giudice sportivo ancora pesante sulla Fiorentina: multa per le offese a Nicchi e Gasperini

11 febbraio 2020 14:36

La curva Fiesole da del mafioso a Marcello Nicchi con uno striscione a firma del 1926

08 febbraio 2020 18:01

Ex arbitro Pieri: "Nicchi? Parole fuori luogo, ormai ha fatto il suo tempo serve un rinnovamento ai vertici arbitrali"

08 febbraio 2020 12:31

Sconcerti: "Nicchi ha avuto un atteggiamento inaccettabile. Tra di loro gli arbitri non si sopportano"

07 febbraio 2020 21:03

Monti: "Gasperini va accolto con ironia, in questo i fiorentini sono i migliori. Nicchi si è comportato male"

07 febbraio 2020 20:50

Calamai: "La Fiorentina giocherà con il 4-3-1-2 e cerca un grande 10. Nicchi deve essere deferito"

06 febbraio 2020 15:44

Amoruso: "Nicchi è ora che va a casa. Commisso? Se ripete le cose tante volte rischia di passare nel torto"

05 febbraio 2020 23:50

Valcareggi: "Perchè Nicchi non rimanda Pasqua in Fiorentina-Atalanta? Commisso giustamente arrabbiato"

05 febbraio 2020 12:54

Sconcerti: "Se ci fosse una classe giornalistica seria Nicchi sarebbe stato portato alle dimissioni. Su Nedved..."

05 febbraio 2020 12:02

"Nicchi era il braccio destro di Bergamo e Pairetto. Con le sue parole di rischia un'altra Calciopoli"

04 febbraio 2020 17:45

Commisso: "Nicchi? Se è una minaccia gli risponderemo formalmente. Amrabat? È un vero genio"

03 febbraio 2020 19:50

Nicchi tuona verso Commisso: “Arbitri disgustati da questo comportamento”

03 febbraio 2020 15:02

Nicchi: "Il Var è ottimo togliendo gli errori della prima giornata a Firenze. Impossibile un futuro senza"

17 settembre 2019 01:03

Nicchi: "Rigore di Mertens non c'è, il Var doveva intervenire. Decideremo se prendere provvedimenti e fermare gli arbitri"

26 agosto 2019 00:35

Nicchi: “Il VAR? A Roma errore inconcepibile, e se ne occuperà Rizzoli”

03 dicembre 2018 14:04

Nicchi ferma i campionati nel Lazio per l’ennesimo caso di violenza contro gli arbitri: il comunicato

12 novembre 2018 13:14

Tuttosport, Nicchi tuona: "Il VAR va usato di più". E Pioli su Gasperini: "Io non parlo dei giocatori avversari..."

02 ottobre 2018 10:49

Nicchi: "Il Var c'è e va usato, cosi si evitano polemiche. Chi non lo consulta, deve essere punito da Rizzoli"

01 ottobre 2018 16:37

Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."

19 settembre 2018 10:07

Nicchi: ''VAR sta portando privilegi. Fiorentina-Atalanta? Sbagliare è umano''

27 settembre 2017 16:09

Nicchi: "VAR? Non si torna indietro, chi critica è fuori di testa"

28 agosto 2017 20:37

Nicchi: "Pioli ha sbagliato sull'episodio del rigore, vi spiego come funziona il protocollo..."

22 agosto 2017 12:47

Nicchi: "A Pioli dico di aver fiducia negli arbitri. Il VAR interviene per modificare errori certi"

21 agosto 2017 02:52

Nicchi: "Con la moviola in campo il gol del Torino era assolutamente da annullare. Il tocco di mano..."

03 ottobre 2016 17:43

Nicchi rieletto spara su Braschi: "E' finito ed è un ingrato. L'ho aiutato..."

24 settembre 2016 16:32

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