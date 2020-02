Queste le parole di Gianluca Paparesta ex arbitro a Lady Radio: “Commisso è entrato positivamente nel calcio italiano, ha una mentalità con una visione del calcio spettacolare. Quello che ha proposto, portare una sede della Lega Serie A a New York è un arricchimento per il nostro calcio. Ben vengano investitori come Commisso, ha creato un impero nel USA. Il Var? È uno strumento positivo, Nicchi all’inizio era contrario, così come lo era dello spray ora invece è sostenitore… Cambia idea molto spesso, spero lo faccia di nuovo così da eliminare queste polemiche. A volte preferisce non rispondere o rispondere spesso pesantemente ad un presidente che dice soltanto la sua opinione”.