Ecco alcune delle parole rilasciate da Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, a La Domenica Sportiva su Rai 2: “Parlano di tutto e di più come se il campionato dovesse ripartire domani ma non ho sentito proposte a tutela degli arbitri. Gli arbitri senza protezione sono la categoria più a rischio, mentre i calciatori si spostano con mezzi della società, gli arbitri si muovono da soli e utilizzano anche mezzi pubblici. Mandare gli arbitri allo sbaraglio è impensabile. Ripartire senza Var? Potrebbe essere una cosa costretta, oggi viene fatta in furgoni, ambienti angusti dove non si sa chi c’è stato prima. Si rischia anche di non avere le distanze di sicurezza. Io spero che il Var ci sia ma in caso contrario sarebbe per un’emergenza sanitaria”.