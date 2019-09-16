Nicchi: "Il Var è ottimo togliendo gli errori della prima giornata a Firenze. Impossibile un futuro senza"

Queste le parole rilasciate al GR Parlamento da Marcello Nicchi presidente dell'Associazione Italiana Arbitri sul VAR: "Togliendo gli errori della prima giornata a Firenze e di ieri a Genova, ha dato...

Queste le parole rilasciate al GR Parlamento da Marcello Nicchi presidente dell'Associazione Italiana Arbitri sul VAR: "Togliendo gli errori della prima giornata a Firenze e di ieri a Genova, ha dato sicuramente un grande supporto. Il VAR praticamente a Firenze non è mai intervenuto. Credo che sia anacronistico e autolesionisti pensare ad un futuro senza VAR".