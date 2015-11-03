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Notizie Associazione Italiana Arbitri Fiorentina

Bomba sul calcio italiano: l’inchiesta arbitrale travolge anche il supervisore VAR Gervasoni

25 aprile 2026 22:26

Sarà Giacomelli a dirigere la gara contro il Cagliari. Banti e Meli al Var. I precedenti

07 gennaio 2021 18:40

Basile: "Continuo la mia campagna: arbitri europei a rotazione"

11 luglio 2020 19:36

Basile: "Il giorno che nel 2030 metteranno l'arbitro robot, in Italia sarà sempre meno robot rispetto all'Europa"

28 giugno 2020 10:07

Nicchi: "Il Var è ottimo togliendo gli errori della prima giornata a Firenze. Impossibile un futuro senza"

17 settembre 2019 01:03

Nicchi ferma i campionati nel Lazio per l’ennesimo caso di violenza contro gli arbitri: il comunicato

12 novembre 2018 13:14

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