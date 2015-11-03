Notizie Associazione Italiana Arbitri Fiorentina

Bomba sul calcio italiano: l’inchiesta arbitrale travolge anche il supervisore VAR Gervasoni
25 aprile 2026 22:26
Sarà Giacomelli a dirigere la gara contro il Cagliari. Banti e Meli al Var. I precedenti
07 gennaio 2021 18:40
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11 luglio 2020 19:36
Basile: "Il giorno che nel 2030 metteranno l'arbitro robot, in Italia sarà sempre meno robot rispetto all'Europa"
28 giugno 2020 10:07
Nicchi: "Il Var è ottimo togliendo gli errori della prima giornata a Firenze. Impossibile un futuro senza"
17 settembre 2019 01:03
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