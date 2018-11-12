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Nicchi ferma i campionati nel Lazio per l’ennesimo caso di violenza contro gli arbitri: il comunicato

Roma - Ieri si è consumato l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un arbitro, che era stato designato per la direzione di una gara del campionato Promozione del Lazio, regione dove si sono regist...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 13:14
Nicchi ferma i campionati nel Lazio per l’ennesimo caso di violenza contro gli arbitri: il comunicato - ROME, ITALY - JULY 01: AIA President Marcello Nicchi attends the AIA Italy Referee Association press conference on July 1, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
ROME, ITALY - JULY 01: AIA President Marcello Nicchi attends the AIA Italy Referee Association press conference on July 1, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
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Roma - Ieri si è consumato l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un arbitro, che era stato designato per la direzione di una gara del campionato Promozione del Lazio, regione dove si sono registrati già otto casi dall’inizio della stagione sportiva. Nella circostanza il giovane associato è stato aggredito selvaggiamente e costretto a ricorrere a cure mediche urgenti di pronto soccorso ospedaliero, dove è tuttora ricoverato.

Dopo questo ennesimo ed increscioso episodio, il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, annuncia una presa di posizione forte e decisa per sollecitare un momento di riflessione da parte di tutti i soggetti coinvolti ma anche dell’opinione pubblica sul tema della violenza nel calcio.

Pertanto, questa settimana l’AIA non invierà direttori di gara ai campi di gioco per tutte le partite in programma nei campionati dilettanti del Lazio. Si valuteranno nuove e analoghe iniziative al verificarsi di ogni ulteriore episodio di violenza grave.

Della situazione generale annosa e dell’iniziativa in particolare sono stati informati il Presidente Federale, il Presidente della LND e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport.

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