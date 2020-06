Graziani tuona contro Fabbri: “È da sospendere fino al termine della stagione. Nicchi prenda provvedimenti”

L’ex bomber viola Ciccio Graziani è tornato a parlare della sconfitta della Fiorentina sabato sera a Roma contro la Lazio, dando anche la sua personale lettura degli episodi arbitrali che ci sono stati. Ecco le sue parole: “Con la Lazio ho visto una buona Fiorentina, non meritava la sconfitta. In più la magia di Ribery è stata il fiore all’occhiello di quello che doveva essere.Peccato la partita sia stata condizionata dall’arbitro Fabbri, che si è assunto una responsabilità che non gli competeva. Gli episodi dubbi? L’arbitro deve essere richiamato e riguardarsi l’azione al VAR. Vorrei che Rizzoli e Nicchi chiamassero Fabbri e gli dicessero che non arbitra più fino a fine anno”.