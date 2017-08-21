Nicchi: "A Pioli dico di aver fiducia negli arbitri. Il VAR interviene per modificare errori certi"

A margine di Inter-Fiorentina ospite dei microfoni di Rai Sport è intervenuto Marcello Nicchi, presidente dell’AIA:"Pioli? Sarei curioso di sapere se la Fiorentina ha fatto riunione sul funzionamento...

A margine di Inter-Fiorentina ospite dei microfoni di Rai Sport è intervenuto Marcello Nicchi, presidente dell’AIA:

"Pioli? Sarei curioso di sapere se la Fiorentina ha fatto riunione sul funzionamento del VAR...(cosa che ha fatto). A Pioli dico di aver più fiducia negli arbitri. Il VAR interviene solo nel caso in cui vi siano da modificare errori certi, e l'episodio dell'eventuale calcio di rigore su Simeone non lo era. L'arbitro deve fermare il gioco in zona neutra, e così ha fatto. Tagliavento non si è sentito in obbligo di andare a vedere il monitor, perché coloro che erano al VAR gli hanno detto che l'episodio non era comunque affatto chiaro".