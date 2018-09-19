Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."

Il noto esperto di arbitri, Simon Pagnini ha analizzato con noi il direttore di gara di Sampdoria-Fiorentina, Maresca:Ciao Simon e bentornato a Labaroviola, cosa ci dici su Maresca?“E’ un arbitro giov...

Il noto esperto di arbitri, Simon Pagnini ha analizzato con noi il direttore di gara di Sampdoria-Fiorentina, Maresca:

Ciao Simon e bentornato a Labaroviola, cosa ci dici su Maresca?

“E’ un arbitro giovane che gode di una buona considerazione, la partita non è di cartello, ma Rizzoli ha scelto oculatamente. E’ in Serie A dal 2016 con 37 partite all’attivo ed è un arbitro molto utilizzato. Ricordo l’episodio VAR in Juve-Cagliari, e fu’ il primo ad utilizzarla dando il rigore contro ai bianconeri. Stasera e nel week-end, mi aspetto una direzione dove il VAR sarà protagonista, con le polemiche settimanali che hanno lasciato molti dubbi, Nicchi si sarà sicuramente raccomandato. Nel dubbio stavolta penso che andranno più spesso a consultare il monitor, e le dichiarazioni di Nicchi sono eloquenti su questo: vedi Torino per il goal non concesso, il fallo di Gagliardini nella partita dell’Inter… Insomma: va data ulteriore prova dell’efficienza del dispositivo”.

Gabriele Caldieron