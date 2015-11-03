Notizie Samp Fiorentina Fiorentina

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20 settembre 2018 10:17
Pioli: “Meritavamo il 2-0 nel primo tempo. L’orario di sabato ci penalizza. Sottil...”
19 settembre 2018 20:58
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19 settembre 2018 10:07
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Verso Samp-Fiorentina: un treno speciale per i tifosi doriani provenienti da Ponente e dalla Valpolcevera
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18 settembre 2018 17:52
La Repubblica, verso la Samp: Gerson in panchina e spazio ad Edimilson? A centrocampo...
18 settembre 2018 08:44
ACF, Samp-Fiorentina ufficiale il fischio d'inizio alle ore 19.00 del 19 Settembre anzichè le 17.00
13 settembre 2018 16:06
Samp-Fiorentina spostata alle ore 19 in contemporanea con Inter-Tottenham di Champions League
13 settembre 2018 15:41
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