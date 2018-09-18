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La Repubblica, verso la Samp: Gerson in panchina e spazio ad Edimilson? A centrocampo...

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Settembre sarà un mese pieno d'impegni per la Fiorentina tra turni infrasettimanali e recuperi. Ecco che, a Genova contro la Sampdoria, Gerson po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 08:44
La Repubblica, verso la Samp: Gerson in panchina e spazio ad Edimilson? A centrocampo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Settembre sarà un mese pieno d'impegni per la Fiorentina tra turni infrasettimanali e recuperi. Ecco che, a Genova contro la Sampdoria, Gerson potrebbe essere sostituito a metà campo da Edimilson nel suo ruolo ruolo naturale: quello di mezz'ala. Veretout? Sarà ancora il regista, sebbene contro il Napoli non sia stata una delle sue prove più scintillanti...

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