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Gazzetta, Pioli vede il bicchiere mezzo pieno e si complimenta con i ragazzi: "Continuiamo così" e con la Spal...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, nell'edizione odierna, l'analisi della rosea si focalizza sulle parole di Pioli nel post-gara: "Potevamo vincere ma sono soddisfatto, ho fatto i complimenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2018 10:17
Gazzetta, Pioli vede il bicchiere mezzo pieno e si complimenta con i ragazzi: "Continuiamo così" e con la Spal... -
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, nell'edizione odierna, l'analisi della rosea si focalizza sulle parole di Pioli nel post-gara: "Potevamo vincere ma sono soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi dicendo che se giochiamo sempre così in campi come Napoli possiamo fare punti". Di fatto il bicchiere è dunque mezzopieno quello visto dal tecnico viola.

E con la Spal?: "Orario che ci penalizza, poco rispetto per la Fiorentina. ingiusto giocare alle 18.00 poichè la Spal non giocando è a riposo. Samp ed Inter giocano alle 20.30..."

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