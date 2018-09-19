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Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...

Sono dunque queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta Dello Sport e per la Sampdoria sono dunque recuperati Caprari e Quagliarella che fino a qualche ora fa sembravano in dubbio. La Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 09:32
Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Sono dunque queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta Dello Sport e per la Sampdoria sono dunque recuperati Caprari Quagliarella che fino a qualche ora fa sembravano in dubbio. La Fiorentina farà qualche rotazione con Pjaca ed Edimilson titolari al posto di Eysseric e Gerson che avranno un turno di riposo pronti comunque a subentrare. Questa l'immagine della rosea:

Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...

 

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