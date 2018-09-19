Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...
Sono dunque queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta Dello Sport e per la Sampdoria sono dunque recuperati Caprari e Quagliarella che fino a qualche ora fa sembravano in dubbio. La Fiorentin...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 09:32
Sono dunque queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta Dello Sport e per la Sampdoria sono dunque recuperati Caprari e Quagliarella che fino a qualche ora fa sembravano in dubbio. La Fiorentina farà qualche rotazione con Pjaca ed Edimilson titolari al posto di Eysseric e Gerson che avranno un turno di riposo pronti comunque a subentrare. Questa l'immagine della rosea: