Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...

Sono dunque queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta Dello Sport e per la Sampdoria sono dunque recuperati Caprari e Quagliarella che fino a qualche ora fa sembravano in dubbio. La Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2018 09:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca

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