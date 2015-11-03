Labaro Viola

Notizie Quagliarella Fiorentina

Quagliarella: "La Fiorentina con Pioli farà bene, conosce la piazza. Kean attaccante giusto per l'Italia"

13 agosto 2025 13:02

Quagliarella: "Serie A non scontata, guardate l'Inter a Firenze. Fiorentina nella corsa Champions"

08 febbraio 2025 17:36

Prandelli: "Alla Fiorentina stavo sulle palle a tutti. Ecco perché mi sono dimesso, erano tutti individualisti"

13 ottobre 2023 05:22

Quagliarella: "Alla Fiorentina non avevamo nemmeno la roba per vestirci. Italiano? Non trovo meglio di lui"

22 maggio 2023 13:56

Quagliarella imita Di Livio e il suo amore per la Fiorentina? Ipotesi Samp anche dopo il fallimento

10 maggio 2023 00:01

Fiorentina da incubo, affonda a Marassi, la Sampdoria vince 4-1. Enorme occasione fallita

16 maggio 2022 20:26

Basile: "La gara l'ha vinta Ranieri con Candreva e Quagliarella"

14 febbraio 2021 17:18

Samp-Fiorentina è anche Quagliarella-Vlahovic, pronta la sfida tra i due attaccanti

14 febbraio 2021 10:17

Quando Giovanni Galli portò Quagliarella alla Fiorentina, faceva coppia con Riganò in C2

12 febbraio 2021 14:43

Ranieri: "Il gol di Quagliarella era buono, nessun fallo su Dragowski. L'arbitro doveva andare al Var"

02 ottobre 2020 23:30

Al 40' fallo netto di Ceccherini in area. Va dal dischetto Quagliarella e firma lo 0-1 per la Samp

02 ottobre 2020 21:29

CorFio, in estate Quagliarella aveva detto sì ai viola poi Montella ha bocciato l'acquisto

14 febbraio 2020 11:03

Quagliarella infortunato. Probabile assenza stasera nella partita contro la Fiorentina

25 settembre 2019 12:30

Per De Paul assalto a fine mercato. Simeone si avvicina alla Samp. Ecco le possibili formule

17 agosto 2019 10:12

Quagliarella: "Eguagliare Batistuta è stata una grande gioia, era impensabile. A Napoli..."

04 febbraio 2019 14:47

Finisce la favola di Quagliarella, non supera il record di Batistuta, il primato del Re Leone rimane

02 febbraio 2019 19:37

Quagliarella: "Eguagliare il record di Batistuta è pazzesco, solo nominarlo mi fa venire i brividi..."

26 gennaio 2019 19:46

Quagliarella come Batistuta, in rete per 11 partite consecutive. Il rigore regala la gioia al centravanti

26 gennaio 2019 18:30

Muriel: "Quagliarella? A 34 anni è dura arrivare come lui. Vi racconto com'è in allenamento.."

19 gennaio 2019 17:01

(VIDEO): Fiorentina-Samp, il record di Batistuta ricorre contro Quagliarella. Muriel al Franchi fece gol...

18 gennaio 2019 21:03

Secolo XIX: Quagliarella a Firenze per il record di Batistuta

16 gennaio 2019 09:47

Il derby della lanterna termina 1-1 a Quagliarella risponde Piatek

25 novembre 2018 22:04

Vierchowod ricorda la sua Florentia Viola: "Quando allenavo Quagliarella a Firenze..."

21 novembre 2018 17:43

Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...

19 settembre 2018 09:32

Quagliarella bestia nera della Fiorentina: 9 gol alla viola con la tripletta di ieri

22 gennaio 2018 09:39

Quagliarella: “Dedico alla mia famiglia la tripletta, serve testa. Avevo fastidio già prima del cambio”

21 gennaio 2018 16:53

Fiorentina immobile, Quagliarella fa una tripletta. Viola affossati a Marassi

21 gennaio 2018 16:15

Fiorentina inesistente, Quagliarella non perdona. 2-0 all'ora di gioco

21 gennaio 2018 16:06

Quagliarella sentenzia ancora la Fiorentina, 1-0 al Ferraris alla mezz'ora

21 gennaio 2018 15:20

Quagliarella: "Una gioia espugnare il Franchi. Bravo Puggioni e la difesa"

27 agosto 2017 22:49

Qui Samp, la probabile formazione anti viola: 4-3-1-2 con Quagliarella e Caprari. Puggioni tra i pali...

26 agosto 2017 11:31

Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano

25 agosto 2017 13:18

VIDEO: l'incubo di Quagliarella, urgono delle scuse da Napoli. L'augurio al giocatore per realizzare il suo sogno...

02 marzo 2017 11:36

Archivio

Esplora l'archivio di Quagliarella

Sett. 33 Sett. 6
Sett. 41 Sett. 21 Sett. 19
Sett. 20
Sett. 6
Sett. 40 Sett. 7
Sett. 39 Sett. 33 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 47 Sett. 38 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 34 Sett. 9