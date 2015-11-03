Notizie Quagliarella Fiorentina

Quagliarella: "La Fiorentina con Pioli farà bene, conosce la piazza. Kean attaccante giusto per l'Italia"
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Prandelli: "Alla Fiorentina stavo sulle palle a tutti. Ecco perché mi sono dimesso, erano tutti individualisti"
13 ottobre 2023 05:22
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Quagliarella imita Di Livio e il suo amore per la Fiorentina? Ipotesi Samp anche dopo il fallimento
10 maggio 2023 00:01
Fiorentina da incubo, affonda a Marassi, la Sampdoria vince 4-1. Enorme occasione fallita
16 maggio 2022 20:26
Basile: "La gara l'ha vinta Ranieri con Candreva e Quagliarella"
14 febbraio 2021 17:18
Samp-Fiorentina è anche Quagliarella-Vlahovic, pronta la sfida tra i due attaccanti
14 febbraio 2021 10:17
Quando Giovanni Galli portò Quagliarella alla Fiorentina, faceva coppia con Riganò in C2
12 febbraio 2021 14:43
Ranieri: "Il gol di Quagliarella era buono, nessun fallo su Dragowski. L'arbitro doveva andare al Var"
02 ottobre 2020 23:30
Al 40' fallo netto di Ceccherini in area. Va dal dischetto Quagliarella e firma lo 0-1 per la Samp
02 ottobre 2020 21:29
CorFio, in estate Quagliarella aveva detto sì ai viola poi Montella ha bocciato l'acquisto
14 febbraio 2020 11:03
Quagliarella infortunato. Probabile assenza stasera nella partita contro la Fiorentina
25 settembre 2019 12:30
Per De Paul assalto a fine mercato. Simeone si avvicina alla Samp. Ecco le possibili formule
17 agosto 2019 10:12
Quagliarella: "Eguagliare Batistuta è stata una grande gioia, era impensabile. A Napoli..."
04 febbraio 2019 14:47
Finisce la favola di Quagliarella, non supera il record di Batistuta, il primato del Re Leone rimane
02 febbraio 2019 19:37
Quagliarella: "Eguagliare il record di Batistuta è pazzesco, solo nominarlo mi fa venire i brividi..."
26 gennaio 2019 19:46
Quagliarella come Batistuta, in rete per 11 partite consecutive. Il rigore regala la gioia al centravanti
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Muriel: "Quagliarella? A 34 anni è dura arrivare come lui. Vi racconto com'è in allenamento.."
19 gennaio 2019 17:01
(VIDEO): Fiorentina-Samp, il record di Batistuta ricorre contro Quagliarella. Muriel al Franchi fece gol...
18 gennaio 2019 21:03
Secolo XIX: Quagliarella a Firenze per il record di Batistuta
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Il derby della lanterna termina 1-1 a Quagliarella risponde Piatek
25 novembre 2018 22:04
Vierchowod ricorda la sua Florentia Viola: "Quando allenavo Quagliarella a Firenze..."
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Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...
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Quagliarella bestia nera della Fiorentina: 9 gol alla viola con la tripletta di ieri
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Quagliarella: “Dedico alla mia famiglia la tripletta, serve testa. Avevo fastidio già prima del cambio”
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Fiorentina immobile, Quagliarella fa una tripletta. Viola affossati a Marassi
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Quagliarella: "Una gioia espugnare il Franchi. Bravo Puggioni e la difesa"
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Qui Samp, la probabile formazione anti viola: 4-3-1-2 con Quagliarella e Caprari. Puggioni tra i pali...
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Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano
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