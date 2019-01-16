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Secolo XIX: Quagliarella a Firenze per il record di Batistuta

Quagliarella insegue il record nella Firenze di Batistuta". Il Secolo XIX racconta così il momento d'oro dell'attaccante della Sampdoria, che nel prossimo turno affronterà la Fiorentina. Quagliarella...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 09:47
Secolo XIX: Quagliarella a Firenze per il record di Batistuta -
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Quagliarella insegue il record nella Firenze di Batistuta". Il Secolo XIX racconta così il momento d'oro dell'attaccante della Sampdoria, che nel prossimo turno affronterà la Fiorentina. Quagliarella è infatti arrivato a 9 gare consecutive sempre a segno, inseguendo proprio Batigol che ha trovato la rete in 11 di gare di fila con la maglia viola, fissando un record tuttora imbattuto.

Fonte: Tuttomercatoweb

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