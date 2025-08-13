Quagliarella: “La Fiorentina con Pioli farà bene, conosce la piazza. Kean attaccante giusto per l’Italia”

In un’intervista a La Stampa, l’ex attaccante Fabio Quagliarella ha condiviso le sue previsioni per il prossimo campionato, indicando anche la Fiorentina tra le possibili sorprese della stagione. L’ex bomber ha parlato di progetti in crescita, curiosità verso alcune squadre e dell’attuale situazione dell’attacco azzurro. Di seguito le sue parole:

“Tante squadre possono dire la loro questa stagione. Mi incuriosisce soprattutto il Bologna, Immobile e Bernardeschi avranno tanto da dare in un progetto che continua a crescere. E pure la Fiorentina con Pioli farà bene, conosce già l’ambiente ed è già un bel punto di partenza”.

È Kean oggi il centravanti giusto per l’Italia?

“Penso di sì, alla Fiorentina ha trovato l’ambiente giusto, credo che la scorsa stagione sia stata quella della consacrazione. Però non basta un solo giocatore, spero che altri sappiano imporsi. Retegui è andato in Arabia Saudita, il rischio che possa abbassare il livello in termini di competitività e agonismo c’è, ma gli esempi di chi è rimasto ad alti livelli non mancano: basti pensare a Cristiano Ronaldo, anche se lui è un fenomeno”.