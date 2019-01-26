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Quagliarella come Batistuta, in rete per 11 partite consecutive. Il rigore regala la gioia al centravanti

Ci ha messo mezzora nel corso di Sampdoria-Udinese Fabio Quagliarella per entrare nella storia della Serie A sbloccando la partita contro i friulani su calcio di rigore: il centravanti blucerchiato fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2019 18:30
Quagliarella come Batistuta, in rete per 11 partite consecutive. Il rigore regala la gioia al centravanti - 30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
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Ci ha messo mezzora nel corso di Sampdoria-Udinese Fabio Quagliarella per entrare nella storia della Serie A sbloccando la partita contro i friulani su calcio di rigore: il centravanti blucerchiato firma l’undicesimo centro in altrettante partite consecutive i campionato, eguagliando Gabriel Omar Batistuta, che 24 anni con la maglia della Fiorentina fa superò il record che apparteneva a Pascutti.

Per Quagliarella, dopo la trasformazione del penalty (atterramento su Defrel da parte di Behrami), esultanza statuaria, a raccogliere la standing ovation di Marassi. Un traguardo eccezionale, anche perché arrivato a più di trent’anni: per scrivere definitivamente la storia, eguagliando Batigol alla caccia del dodicesimo gol consecutivo, l’appuntamento è contro il suo passato, con il Napoli al San Paolo nel prossimo turno. Non esattamente un compito agevole, ma per Quagliagol quest’anno niente sembra impossibile.

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