Quagliarella: "Serie A non scontata, guardate l'Inter a Firenze. Fiorentina nella corsa Champions"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Quagliarella, ex giocatore di Napoli e Udinese, in vista del match di domani tra le due squadre. L'ex attaccante si è soffermato anche sulla sconfitta del...

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Quagliarella, ex giocatore di Napoli e Udinese, in vista del match di domani tra le due squadre. L'ex attaccante si è soffermato anche sulla sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina e sulla corsa Champions:

"Quest'anno mi sto divertendo molto. Campionato che non è scontato, come dimostra la sconfitta dell’Inter a Firenze. Al Napoli ha restituito quel retrogusto dolce che il pareggio dell’Olimpico al ‘93 aveva tolto.

Non penso sia semplice rimontare per l’Atalanta, che è sfortunatissima visti gli infortuni. E le altre sono ancora più lontane. Lazio, Fiorentina, Juve, Bologna e Milan si contenderanno la qualificazione in Champions League. Ma lo scudetto è un affare a due".

Fagioli: “Vlahovic mi ha detto che a Firenze si sta benissimo. Allegri mi ha consigliato la Fiorentina”

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