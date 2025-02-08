Fagioli: "Vlahovic mi ha detto che a Firenze si sta benissimo. Allegri mi ha consigliato la Fiorentina"

Niccolò Fagioli è stato presentato al Viola Park, queste le parole del nuovo giocatore della Fiorentina in sala stampa:"Questa è stata una trattativa complicata, fino alla fine non sapevo se potesse a...

Niccolò Fagioli è stato presentato al Viola Park, queste le parole del nuovo giocatore della Fiorentina in sala stampa:

"Questa è stata una trattativa complicata, fino alla fine non sapevo se potesse andare in porto o meno, il Marsiglia c'era fino all'ultimo ma ho deciso di venire qui. Dusan mi ha detto che la città bellissima e che si sta benissimo qui. Mi sono trovato benissimo fino dai primi giorni, Kean sta facendo benissimo, io mi sono sentito a mio agio con tutti i compagni sia dentro che fuori dal campo. Ho parlato con il mister e mi ha detto che lui mi vede nei 2 di centrocampo, non credo ci sia un mio alter ego, giocherà chi merita

Tutti sanno che periodo ho passato, ma non vedo l'ora di iniziare, non sento pressioni. Non so cosa non ha funzionato alla Juventus negli ultimi mesi sono state fatte anche altre scelte, sicuramente è stata anche una mia responsabilità, volevo giocare. Lasciare una società in cui hai giocato 11 non è mai facile, non parlo di me ma parlo in generale. Ho visto con Spalletti ma non abbiamo parlato di calcio nello specifico.

Allegri mi ha migliorato molto, mi diceva sempre di giocare in avanti. Il mio idolo è Modric per il ruolo in cui gioco, all'europeo ho avuto la fortuna di incontrarlo e di scambiarci qualche parola. Prima di accettare ho parlato con Palladino, mi ha parlato della sua idea per me alla Fiorentina, mi ha convinto, c'è empatia, mi trovo molto bene con le sue idee. Ho parlato con Allegri, lui mi ha detto cosa preferivo fare, è stata una chiamata come un papà con un figlio.

La partita di giovedi è stata straordinaria, vincere 3-0 contro l'Inter in casa non capita tutti i giorni, adesso c'è un pò di pressione per me perchè lunedi giochiamo sempre contro l'Inter a San Siro (ride ndr). Su Firenze non sono molto informato, ho mio nonno e mio cugino tifosi della Fiorentina e quando ero nella Juventus c'era sempre un pò di astio. Conosco Kean perchè siamo cresciuti insieme nella Juventus, lui mi ha chiamato e mi ha detto che qui mi sarei dovuto comportare bene, che qui si fanno le cose per bene, è stata una chiamata da leader"

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