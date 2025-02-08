Cm.com: "I riscatti di Adli e Sottil sono fissati alla stessa cifra, Sottil vuole convincere il Milan a riscattarlo"

Aveva descritto l’esordio con la maglia del Milan, nel successo ottenuto contro la Roma nei quarti di Coppa Italia, come un’emozione bellissima. Per Riccardo Sottil ne è in arrivo un’altra: la prima m...

Aveva descritto l’esordio con la maglia del Milan, nel successo ottenuto contro la Roma nei quarti di Coppa Italia, come un’emozione bellissima. Per Riccardo Sottil ne è in arrivo un’altra: la prima maglia da titolare nella sfida di oggi pomeriggio al Castellani contro l’Empoli. Sergio Conceicao ha scelto l’ex Fiorentina per il ruolo di esterno destro nel nuovo 4-4-2 del Diavolo.

SETTIMANA DA SOGNO- Una settimana da sogno sta vivendo Sottil: lunedì scorso il trasferimento, insperato, al Milan, mercoledì l’esordio a San Siro e ora subito nella mischia per cercare tre punti nella trasferta empolese. Senza dimenticare un piccolo particolare: Riccardo è un tifoso di questi colori sin da bambino. Gabbia, titolare anche lui dopo diverse partite iniziare in panchina, lo aiuterà a gestire quelle che saranno delle emozioni fortissime.

DESTINO INCROCIATO- Sottil è arrivato al Milan proprio a due minuti dal gong finale del calciomercato invernale ma ha tutte le caratteristiche, tecniche, tattiche e caratteriali per diventare una prima scelta per Sergio Conceição. Il tecnico portoghese ha deciso di dargli subito spazio e fiducia, senza pensarci troppo sopra. E da Empoli inizia la rincorsa verso l’obiettivo che Riccardo ha già svelato nella conferenza stampa di presentazione: convincere il club a esercitare il diritto di riscatto dalla Fiorentina per 10 milioni di euro ( 1 milione il costo del prestito oneroso). Coincidenze, la stessa cifra che il club Viola dovrebbe versare nelle casse del Milan per riscattare Adli, amico sincero di Sottil. Il centrocampista francese aveva mandato un sms lunedì sera con su scritto “fammi sognare”. Il nuovo arrivato di una campagna acquisti deluxe a tinte rossonere potrà contare sul sostegno di un tifoso speciale…Lo scrive calciomercato.com

VLAHOVIC IN PANCHINA

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