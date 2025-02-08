Vlahovic in panchina per 90 minuti, beccato dalle telecamere a criticare i compagni che giocano

Dusan Vlahovic è rimasto 90 minuti in panchina nella vittoria della Juve per 1-2 a Como, costretto ad assistere da fuori alla doppietta di Kolo Muani che ormai gli ha rubato il posto da titolare nell'...

Dusan Vlahovic è rimasto 90 minuti in panchina nella vittoria della Juve per 1-2 a Como, costretto ad assistere da fuori alla doppietta di Kolo Muani che ormai gli ha rubato il posto da titolare nell'attacco della Juventus. La partita è finita al centro delle polemiche per il tocco di mano di Gatti in area di rigore non ravvisato da arbitro e Var quando il punteggio era ancora fissato sul 1-1 poco prima del rigore sacrosanto fischiato alla Juventus.

Stamattina in casa Juventus tiene banco il caso Vlahovic, un po' perché l'ex Fiorentina è il calciatore più pagato della rosa ed ormai è relegato fisso in panchina e un po' perché il calciatore serbo è stato beccato dalle telecamere di Dazn a criticare i compagni in campo. Infatti Vlahovic è stato beccato a sfogarsi con Perin per una scelta di Gatti: "Io non capisco cosa fa Gatti, non guarda l'uomo, palla lunga e guarda la palla. Ma cosa fai? metti il corpo no così non ti può spostare:"

Niente di particolare ma è un altro sintomo del nervosismo di Vlahovic costretto a guardare dalla panchina i suoi compagni per tutti i 90 minuti.

IMPRESA DELLA FIORENTINA

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