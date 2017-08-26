Qui Samp, la probabile formazione anti viola: 4-3-1-2 con Quagliarella e Caprari. Puggioni tra i pali...
Giampaolo si affida ancora al consueto 4-3-1-2 per la sfida di domani alla Fiorentina. Ecco le sue probabili scelte:Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic; Barreto, Torreira,...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 11:31
Giampaolo si affida ancora al consueto 4-3-1-2 per la sfida di domani alla Fiorentina. Ecco le sue probabili scelte:
Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.