(VIDEO): Fiorentina-Samp, il record di Batistuta ricorre contro Quagliarella. Muriel al Franchi fece gol...
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che, con le immagini di Violachannel, ci avvicina a Fiorentina-Sampdoria dove, nel lontano ‘94 Batistuta siglò il re...
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2019 21:03
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che, con le immagini di Violachannel, ci avvicina a Fiorentina-Sampdoria dove, nel lontano ‘94 Batistuta siglò il record ancora in essere, battendo Pascutti. Oggi insidiato proprio da Quagliarella prossimo avversario viola. Prima al Franchi da ex per Muriel che in maglia blucerchiata segnò sotto la Curva Fiesole.