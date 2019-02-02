Finisce la favola di Quagliarella, non supera il record di Batistuta, il primato del Re Leone rimane

Non segna Quagliarella al San Paolo, un gol gli avrebbe permesso di superare il record di Batistuta di 11 partite giocate consecutivamente andando in gol. Il record del centravanti della Fiorentina ri...

Non segna Quagliarella al San Paolo, un gol gli avrebbe permesso di superare il record di Batistuta di 11 partite giocate consecutivamente andando in gol. Il record del centravanti della Fiorentina rimane così intatto e non superato.

Per il Napoli vittoria tutto sommato agevole, meno sofferta rispetto alle previsioni e alle preoccupazioni scaturite dall'eliminazione dalla Coppa Italia. Dalla gara di martedì scorso a San Siro contro il Milan, probabilmente la peggiore della stagione Ancelotti. Il Napoli questa sera al San Paolo, in una gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A 2018/19, ha battuto 3-0 la Sampdoria e ha ulteriormente blindato il secondo posto, portandosi a -8 dalla Juventus e a +11 sull'Inter in attesa delle gare che coinvolgono le squadre in prossimità dei partenopei. Samp 3 punti sopra la Fiorentina, se la squadra viola dovesse vincere domani la raggiungerebbe.