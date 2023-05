Quagliarella imita Di Livio e il suo amore per la Fiorentina? Ipotesi Samp anche dopo il fallimento

Si è consumata, al termine di una stagione da dimenticare, la retrocessione in Serie B della Sampdoria. Tra i grandi profili degli ultimi anni in blucerchiato c’è Fabio Quagliarella, che ha da poco festeggiato i 40 anni ma non è riuscito a trovare la via della rete in questa annata. Commentando sui social l’amara retrocessione, ha anche lasciato intendere una nuova frontiera per il suo futuro: “Non può essere l’ultimo giorno nella storia della Sampdoria e se serve ci sarò”. E a qualcuno si è accesa la lampadina: in attesa di conoscere il futuro societario, che Quagliarella possa interpretare un ruolo di guida per lo spogliatoio nella ripartenza dal basso, come fu per Di Livio o Alessandro Lucarelli, ripartiti con la Fiorentina e il Parma rispettivamente in Serie C2 e D dopo i fallimenti delle due società. E in tal senso il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno sarebbe solo una formalità. Lo riporta TMW

