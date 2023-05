Bucchioni: “Mi sono arreso su Jovic, i problemi della Fiorentina sono nati perchè lui non segnava”

Enzo Bucchioni ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Mi sono arreso ormai su Jovic, i problemi della Fiorentina sono nati perchè non aveva un centravanti che faceva gol. Cabral ci ha sorpreso da un punto di vista fisico. Per il prossimo anno la prima cosa a cui devo pensare è al portiere e ad un centravanti. In questo momento Ikonè l’esterno più funzionale, insieme a Nico Gonzalez, di questa Fiorentina. Si tratta di un giocatore molto funzionale anche per la sua intesa con Dodò nella catena di destra. Brekalo lo aspetto, in questo gioco diventerà importante. Sottil? Uno che sta fermo tutto questo tempo non può ritrovare subito la brillantezza, a inizio anno era tra i più brillanti.

La Fiorentina deve migliorare in tutto ma ricordatevi cos’era questa squadra prima dell’arrivo di Italiano, la Cremonese noi l’abbiamo battuta mentre altri no. Italiano è un giovane allenatore ma diventerà un grande, lo dicono anche santoni come Lippi e Sacchi, l’ultimo a dirlo è stato Spalletti domenica. Anche la società sa che questa squadra deve crescere, servono due rinforzi veri per far crescere le ambizioni.

Qualcuno dice che senza la vittoria di una Coppa la stagione possa essere negativa, ma come fa ad esserlo se siamo arrivati a giocarci tutto questo. Berardi? Non è venuto e non verrà mai alla Fiorentina, è un giocatore fortissimo, incide tanto ma è cresciuto anche Ikonè, ha imparato a muoversi in armonia con Dodò. Quando prende palla viene sempre raddoppiato perchè ha grande facilità di saltare l’uomo”

LE PAROLE DI CASSANO SU NAPOLI-FIORENTINA