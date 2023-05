Cassano: “Dopo aver festeggiato per 5 giorni il Napoli ha battuto una Fiorentina che lotta per l’Europa”

Antonio Cassano ha parlato, nel corso della sua rubrica settimanale Habla Antonio sul suo profilo Instagram, del match di ieri tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue parole:

“La vittoria ieri del Napoli ti fa capire quando una squadra è forte, forte forte e convinta delle proprie idee: il Napoli. E’ tre giorni, anzi cinque giorni che festeggiano e non si allenano ma vanno in campo e fanno una grande partita. Va a vincere la partita contro una Fiorentina che lotta per dei posti in Europa.”

LE PAROLE DI SPALLETTI DOPO LA VITTORIA SULLA FIORENTINA