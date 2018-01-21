Fiorentina inesistente, Quagliarella non perdona. 2-0 all'ora di gioco
La Sampdoria raddoppia all'ora di gioco sempre con Quagliarella. Brutta palla persa da Benassi sulla mediana, il centrocampista blucerchiato serve Quagliarella
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2018 16:06
La Sampdoria raddoppia all'ora di gioco sempre con Quagliarella. Brutta palla persa da Benassi sulla mediana, il centrocampista blucerchiato serve Quagliarella che di potenza trafigge Sportiello per la seconda volta.
Viola mai pericolosi, doppio vantaggio meritato