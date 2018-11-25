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Il derby della lanterna termina 1-1 a Quagliarella risponde Piatek

Termina con un pareggio il posticipo della domenica tra Genoa e Sampdoria. 1-1 tra le due compagini con Quagliarella che porta in vantaggio i blucerchiati e poi dal dischetto il capocannoniere del tor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2018 22:04
Il derby della lanterna termina 1-1 a Quagliarella risponde Piatek - Genoa's Polish forward Krzysztof Piatek (right) scores a goal on a penalty kick during the Italian Serie A soccer match Genoa Cfc vs Uc Sampdoria at Luigi Ferraris Stadium in Genoa, Italy, 25 November 2018 ANSA/SIMONE ARVEDA
Genoa's Polish forward Krzysztof Piatek (right) scores a goal on a penalty kick during the Italian Serie A soccer match Genoa Cfc vs Uc Sampdoria at Luigi Ferraris Stadium in Genoa, Italy, 25 November 2018 ANSA/SIMONE ARVEDA
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Termina con un pareggio il posticipo della domenica tra Genoa e Sampdoria. 1-1 tra le due compagini con Quagliarella che porta in vantaggio i blucerchiati e poi dal dischetto il capocannoniere del torneo, Piatek, ha trafitto Audero. In classifica la Sampdoria di Gianpaolo mantiene il punto di vantaggio sui rossoblu. Dodicesimo posto per la Samp con 16 punti, tredicesimo per Juric con 15.

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