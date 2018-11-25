Il derby della lanterna termina 1-1 a Quagliarella risponde Piatek

Termina con un pareggio il posticipo della domenica tra Genoa e Sampdoria. 1-1 tra le due compagini con Quagliarella che porta in vantaggio i blucerchiati e poi dal dischetto il capocannoniere del tor...

Termina con un pareggio il posticipo della domenica tra Genoa e Sampdoria. 1-1 tra le due compagini con Quagliarella che porta in vantaggio i blucerchiati e poi dal dischetto il capocannoniere del torneo, Piatek, ha trafitto Audero. In classifica la Sampdoria di Gianpaolo mantiene il punto di vantaggio sui rossoblu. Dodicesimo posto per la Samp con 16 punti, tredicesimo per Juric con 15.