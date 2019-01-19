Muriel: "Quagliarella? A 34 anni è dura arrivare come lui. Vi racconto com'è in allenamento.."

Il nuovo attaccante colombiano della Fiorentina Luis Muriel ha parlato a Sky Sport, proprio il giorno prima della sfida contro la Samp. Il colombiano si è soffermato in particolare sul grande momento...

Il nuovo attaccante colombiano della Fiorentina Luis Muriel ha parlato a Sky Sport, proprio il giorno prima della sfida contro la Samp. Il colombiano si è soffermato in particolare sul grande momento di forma di Fabio Quagliarella: "Non mi stupisce più perché lo conosco benissimo, so tutto della sua classe e per come si prepara, ciò che sta facendo è del tutto normale. E' un grandissimo giocatore, fare queste cose a 34 anni è difficilissimo ma ho giocato con lui e ha sempre corso molto più di me. Non mi stupisce, sono felice per lui perché se lo merita per il lavoro che ha fatto".

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