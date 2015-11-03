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Notizie Muriel Intervista Fiorentina

Muriel: "Firenze, la meta che cercavo. Prima di firmare mi chiamò il Milan, la mia risposta.."

08 marzo 2019 20:22

Muriel: "Quagliarella? A 34 anni è dura arrivare come lui. Vi racconto com'è in allenamento.."

19 gennaio 2019 17:01

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