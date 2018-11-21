Vierchowod ricorda la sua Florentia Viola: "Quando allenavo Quagliarella a Firenze..."

Alla Fiorentina ha giocato e sfiorato uno scudetto e poi è stato il primo allenatore dell’era Della Valle, Pietro Vierchowod, ospite negli studi di Sky Sport ha parlato cosi del derby di Genova. “Punt...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2018 17:43

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