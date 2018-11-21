Vierchowod ricorda la sua Florentia Viola: "Quando allenavo Quagliarella a Firenze..."
Alla Fiorentina ha giocato e sfiorato uno scudetto e poi è stato il primo allenatore dell’era Della Valle, Pietro Vierchowod, ospite negli studi di Sky Sport ha parlato cosi del derby di Genova. “Punt...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 17:43
Alla Fiorentina ha giocato e sfiorato uno scudetto e poi è stato il primo allenatore dell’era Della Valle, Pietro Vierchowod, ospite negli studi di Sky Sport ha parlato cosi del derby di Genova. “Punto su Quagliarella per la Samp. Lo avevo allenato in serie C2 ai tempi della Fiorentina quando si chiamava Florentia Viola. Fabio è un attaccante pericoloso, può fare la differenza e creare problemi al Genoa”