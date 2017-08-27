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Quagliarella: "Una gioia espugnare il Franchi. Bravo Puggioni e la difesa"

Fabio Quagliarella, ex viola e marcatore questa sera dal dischetto ha parlato a Premium Sport dopo Fiorentina-Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni:"Vincere qui a Firenze è sempre una soddisfazione....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 22:49
Quagliarella: "Una gioia espugnare il Franchi. Bravo Puggioni e la difesa" - 30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
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Fabio Quagliarella, ex viola e marcatore questa sera dal dischetto ha parlato a Premium Sport dopo Fiorentina-Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni:

"Vincere qui a Firenze è sempre una soddisfazione. È un campo difficilissimo, la Fiorentina è una grande squadra. Siamo stati bravissimi. Soptattutto la difesa e Puggioni, questi sono tre punti pesantissimi per noi. I nuovi arrivati si stanno inserendo bene, c'è entusiasmo e serenità".

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