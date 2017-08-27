Quagliarella: "Una gioia espugnare il Franchi. Bravo Puggioni e la difesa"
Fabio Quagliarella, ex viola e marcatore questa sera dal dischetto ha parlato a Premium Sport dopo Fiorentina-Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni:"Vincere qui a Firenze è sempre una soddisfazione....
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 22:49
Fabio Quagliarella, ex viola e marcatore questa sera dal dischetto ha parlato a Premium Sport dopo Fiorentina-Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni:
"Vincere qui a Firenze è sempre una soddisfazione. È un campo difficilissimo, la Fiorentina è una grande squadra. Siamo stati bravissimi. Soptattutto la difesa e Puggioni, questi sono tre punti pesantissimi per noi. I nuovi arrivati si stanno inserendo bene, c'è entusiasmo e serenità".