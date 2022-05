Fiorentina da incubo, affonda a Marassi, la Sampdoria vince 4-1. Enorme occasione fallita

Al 16′ la Sampdoria passa in vantaggio contro la Fiorentina, Ferrari porta in vantaggio i blucerchiati. 1-0 Samp a Marassi. Al 26′ incornata di Gonzalez su corner, palla che finisce sopra la traversa. Al 27′ Sampdoria vicina al 2-0, Terracciano salva su tiro di Candreva. Al 35′ grandissima occasione per la Fiorentina, Gonzalez mette dentro, pallone sporcato che arriva a Bonaventura che spara fuori.

Al 49′ Ikoné prova il tiro dalla distanza, palla che finisce fuori sopra la traversa. Al 70′ la Sampdoria cala il tris con Thorsby, 3-0 per i blucerchiati contro la Fiorentina. All’83’ Sabiri dalla distanza fa 4-0. All’88’ calcio di rigore per la Fiorentina, Trimboli tocca il pallone in area con la mano. Dal dischetto Gonzalez firma il 4-1, segnando così il gol della bandiera per i viola.

