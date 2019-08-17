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Per De Paul assalto a fine mercato. Simeone si avvicina alla Samp. Ecco le possibili formule

Secondo La Nazione, la trattativa per Rodrigo De Paul è viva. Il costo del suo cartellino è di 35 milioni per questo la Fiorentina potrebbe riprovarci a fine mercato. Nel contempo Pradè si sta muovend...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 10:12
Per De Paul assalto a fine mercato. Simeone si avvicina alla Samp. Ecco le possibili formule -
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Secondo La Nazione, la trattativa per Rodrigo De Paul è viva. Il costo del suo cartellino è di 35 milioni per questo la Fiorentina potrebbe riprovarci a fine mercato. Nel contempo Pradè si sta muovendo su altri fronti. Il prossimo a lasciare i viola dovrebbe essere Giovanni Simeone. La Sampdoria potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Se non va bene questa soluzione le contropartite potrebbero essere Gabbiadini o Quagliarella.

 

 

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