Per De Paul assalto a fine mercato. Simeone si avvicina alla Samp. Ecco le possibili formule

Secondo La Nazione, la trattativa per Rodrigo De Paul è viva. Il costo del suo cartellino è di 35 milioni per questo la Fiorentina potrebbe riprovarci a fine mercato. Nel contempo Pradè si sta muovend...

A cura di Redazione Labaroviola 17 agosto 2019 10:12

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