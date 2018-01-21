Quagliarella sentenzia ancora la Fiorentina, 1-0 al Ferraris alla mezz'ora

Dopo un paio di reti sbagliate da Simeone e Babacar e un miracolo di Sportiello su un tiro a botta sicura da 0 metri, la Sampdoria trova il vantaggio con Quagliarella

Dopo un paio di reti sbagliate da Simeone e Babacar e un miracolo di Sportiello su un tiro a botta sicura da 0 metri, la Sampdoria trova il vantaggio con Quagliarella che in area addomestica una palla difficile e di potenza scarica alla destra del numero 1 gigliato

Ennesimo gol dell'ex di Quagliarella che contro la Fiorentina sentenzia con una regolarità impressionante