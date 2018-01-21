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Quagliarella sentenzia ancora la Fiorentina, 1-0 al Ferraris alla mezz'ora

Dopo un paio di reti sbagliate da Simeone e Babacar e un miracolo di Sportiello su un tiro a botta sicura da 0 metri, la Sampdoria trova il vantaggio con Quagliarella

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2018 15:20
Quagliarella sentenzia ancora la Fiorentina, 1-0 al Ferraris alla mezz'ora - 30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
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Dopo un paio di reti sbagliate da Simeone e Babacar e un miracolo di Sportiello su un tiro a botta sicura da 0 metri, la Sampdoria trova il vantaggio con Quagliarella che in area addomestica una palla difficile e di potenza scarica alla destra del numero 1 gigliato

 

Ennesimo gol dell'ex di Quagliarella che contro la Fiorentina sentenzia con una regolarità impressionante

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