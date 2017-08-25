Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano

I blucerchiati si presenteranno a Firenze con il consueto 4-3-1-2, Gaston Ramirez alle spalle delle due punte

Non ci sarà Emiliano Viviano a Firenze, a causa di un lungo infortunio che ancora non gli ha permesso di tornare a disposizione di Giampaolo. La Sampdoria arriverà al Franchi con il 4-3-1-2. Davanti Quagliarella e Caprari con Gaston Ramirez a supporto. In porta Puggioni, mentre dietro agiranno Sala, Silvestre, Ferrari e Regini. Barreto e Torreira agiranno in mediana insieme a Praet, che però è in odore di cessione e potrebbe esser sostituito da Linetty.