Fiorentina immobile, Quagliarella fa una tripletta. Viola affossati a Marassi
Viola nel baratro a Marassi. Tacco in area di Gaston Ramirez per Quagliarella che da posizione defilata spacca la porta
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2018 16:15
Viola nel baratro a Marassi. Tacco in area di Gaston Ramirez per Quagliarella che da posizione defilata spacca la porta. Giornata gloriosa per l'ex viola, Torino e Napoli, pomeriggio amaro invece per la Fiorentina che non sembra tornata dalle vacanze