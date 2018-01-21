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Fiorentina immobile, Quagliarella fa una tripletta. Viola affossati a Marassi

Viola nel baratro a Marassi. Tacco in area di Gaston Ramirez per Quagliarella che da posizione defilata spacca la porta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2018 16:15
Fiorentina immobile, Quagliarella fa una tripletta. Viola affossati a Marassi -
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Quagliarella
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Viola nel baratro a Marassi. Tacco in area di Gaston Ramirez per Quagliarella che da posizione defilata spacca la porta. Giornata gloriosa per l'ex viola, Torino e Napoli, pomeriggio amaro invece per la Fiorentina che non sembra tornata dalle vacanze

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