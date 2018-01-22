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Quagliarella bestia nera della Fiorentina: 9 gol alla viola con la tripletta di ieri

La Gazzetta dello sport oggi in edicola si sofferma sulla tripletta di Quagliarella alla Fiorentina. Il bottino di 15 gol è già il suo nuovo record in una stagione. Non era mai andato oltre le 13 segn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 09:39
Quagliarella bestia nera della Fiorentina: 9 gol alla viola con la tripletta di ieri - 30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
30 10 2016 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Inter Campionato di Calcio Serie A TIM 2016/2017 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: quagliarella fabio esulta dopo il gol del 1-0 Photo LaPresse - Valerio Andreani 30 October 2016
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La Gazzetta dello sport oggi in edicola si sofferma sulla tripletta di Quagliarella alla Fiorentina. Il bottino di 15 gol è già il suo nuovo record in una stagione. Non era mai andato oltre le 13 segnature. Il bottino contro i colori viola, intanto, sale a 9 centri in carriera. La sua ex squadra, anche se quando c’era lui si chiamava Florentia Viola, è il secondo bersaglio preferito. Il numero 27 che indossa, lo ha scelto anni fa in memoria di Niccolò Galli suo ex compagno nelle nazionali giovanili

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