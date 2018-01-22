Quagliarella bestia nera della Fiorentina: 9 gol alla viola con la tripletta di ieri
La Gazzetta dello sport oggi in edicola si sofferma sulla tripletta di Quagliarella alla Fiorentina. Il bottino di 15 gol è già il suo nuovo record in una stagione. Non era mai andato oltre le 13 segn...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 09:39
La Gazzetta dello sport oggi in edicola si sofferma sulla tripletta di Quagliarella alla Fiorentina. Il bottino di 15 gol è già il suo nuovo record in una stagione. Non era mai andato oltre le 13 segnature. Il bottino contro i colori viola, intanto, sale a 9 centri in carriera. La sua ex squadra, anche se quando c’era lui si chiamava Florentia Viola, è il secondo bersaglio preferito. Il numero 27 che indossa, lo ha scelto anni fa in memoria di Niccolò Galli suo ex compagno nelle nazionali giovanili