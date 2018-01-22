Quagliarella bestia nera della Fiorentina: 9 gol alla viola con la tripletta di ieri

La Gazzetta dello sport oggi in edicola si sofferma sulla tripletta di Quagliarella alla Fiorentina. Il bottino di 15 gol è già il suo nuovo record in una stagione. Non era mai andato oltre le 13 segn...

La Gazzetta dello sport oggi in edicola si sofferma sulla tripletta di Quagliarella alla Fiorentina. Il bottino di 15 gol è già il suo nuovo record in una stagione. Non era mai andato oltre le 13 segnature. Il bottino contro i colori viola, intanto, sale a 9 centri in carriera. La sua ex squadra, anche se quando c’era lui si chiamava Florentia Viola, è il secondo bersaglio preferito. Il numero 27 che indossa, lo ha scelto anni fa in memoria di Niccolò Galli suo ex compagno nelle nazionali giovanili