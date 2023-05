Quagliarella: “Alla Fiorentina non avevamo nemmeno la roba per vestirci. Italiano? Non trovo meglio di lui”

Fabio Quagliarella ha parlato alla presentazione dell’XXI edizione del Memorial Galli, queste le sue parole sulla Fiorentina raccolta da TMW:

“La Fiorentina ha strameritato le due finali in Conference League e Coppa Italia, posso solo farle un grosso in bocca al lupo. Ha dei tifosi eccezionali e un allenatore che la fa giocare bene a calcio. Veder giocare la squadra viola è sempre bello”.

Che ricordo ha della sua breve avventura in maglia viola?

“Arrivai in una Florentia Viola appena risorta dalle ceneri. Non posso certo dire di aver dato anche io un contributo alla rinascita della Fiorentina, ho dato poco perché dopo 6 mesi sono andato via. Ricordo però ancora benissimo quei giorni, giorni in cui non avevamo neanche la roba per vestirci. Quelli sono momenti che ti restano dentro, ogni giorno c’era una scoperta nuova. Poi la Fiorentina negli anni ha fatto un percorso eccezionale… Quando c’è un progetto serio, arrivano i risultati. Queste due finali rappresentano il frutto di un progetto e di una crescita continua, di anno in anno. Tutto quello che ha fatto la Fiorentina in questi anni è meritato”.

Lei cosa farebbe con mister Italiano, considerando anche i tanti rumors di mercato?

“Lo sa la società. Io sinceramente faccio fatica a trovare un allenatore migliore di Italiano. Gli vanno fatti solamente i complimenti per quello che sta facendo”.

