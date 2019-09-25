Quagliarella infortunato. Probabile assenza stasera nella partita contro la Fiorentina
Secondo quello che riporta Tuttosport, sarà molto difficile vedere la presenza in campo del capitano Fabio Quagliarella questa sera al Franchi. L’attaccante, si porta dietro un affaticamento muscolar...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 12:30
Secondo quello che riporta Tuttosport, sarà molto difficile vedere la presenza in campo del capitano Fabio Quagliarella questa sera al Franchi. L’attaccante, si porta dietro un affaticamento muscolare e il suo impiego è in dubbio. Caprari si scalda già per prendere il suo posto lì davanti