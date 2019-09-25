Quagliarella infortunato. Probabile assenza stasera nella partita contro la Fiorentina

Secondo quello che riporta Tuttosport, sarà molto difficile vedere la presenza in campo del capitano Fabio Quagliarella questa sera al Franchi. L’attaccante, si porta dietro un affaticamento muscolar...

Secondo quello che riporta Tuttosport, sarà molto difficile vedere la presenza in campo del capitano Fabio Quagliarella questa sera al Franchi. L’attaccante, si porta dietro un affaticamento muscolare e il suo impiego è in dubbio. Caprari si scalda già per prendere il suo posto lì davanti