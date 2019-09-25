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Quagliarella infortunato. Probabile assenza stasera nella partita contro la Fiorentina

Secondo quello che riporta Tuttosport, sarà molto difficile vedere la presenza in campo del capitano Fabio Quagliarella questa sera al Franchi. L’attaccante,  si porta dietro un affaticamento muscolar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 12:30
Quagliarella infortunato. Probabile assenza stasera nella partita contro la Fiorentina - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Quagliarella
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Secondo quello che riporta Tuttosport, sarà molto difficile vedere la presenza in campo del capitano Fabio Quagliarella questa sera al Franchi. L’attaccante,  si porta dietro un affaticamento muscolare e il suo impiego è in dubbio. Caprari si scalda già per prendere il suo posto lì davanti

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