Samp-Fiorentina spostata alle ore 19 in contemporanea con Inter-Tottenham di Champions League

Roma, 13 settembre 2018 - L'Uefa ha detto sì. Il recupero di Samp-Fiorentina, match che avrebbe dovuto disputarsi alla prima giornata e slittato per la tragedia del ponte Morandi, slitterà di due ore ...

Roma, 13 settembre 2018 - L'Uefa ha detto sì. Il recupero di Samp-Fiorentina, match che avrebbe dovuto disputarsi alla prima giornata e slittato per la tragedia del ponte Morandi, slitterà di due ore e si giocherà alle 19 del 19 settembre, invece che alle 17 come stabilito precedentemente. La Confederazione Europea ha dunque accolto le richieste della Lega di A, che nei giorni scorsi e nelle ultime ore si era adoperata per ottenere ciò che l'Uefa considerava non negoziabile e cioè lo spostamento di orario del recupero di campionato anche in concomitanza con la giornata di Champions League. Comune di Genova, Regione Liguria e anche i tifosi blucerchiati - che avevano annunciato di voler disertare lo stadio per non complicare la viabilità in città, già allo stremo dopo il crollo del ponte - negli ultimi giorni avevano chiesto ripetutamente lo slittamento della partita. La Lega ha ottenuto il via libera dall'Uefa e ufficializzerà a breve il provvedimento.

Quotidiano.net