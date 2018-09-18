(VIDEO), Samp-Fiorentina: gara ostica da sempre ostica. Ultimo risultato utile nel 2017: e se ci fosse Galdiolo...

Prendiamo come di consueto le immagini da Violachannel e dal Museo Fiorentina nella clip a cura di Stefano Borgi per proiettarci al match tra Sampdoria e Fiorentina in programma domani ore 19.00. Una...

Prendiamo come di consueto le immagini da Violachannel e dal Museo Fiorentina nella clip a cura di Stefano Borgi per proiettarci al match tra Sampdoria e Fiorentina in programma domani ore 19.00. Una partita piena di storia, con Giancarlo Galdiolo recentemente scomparso che sarebbe stato un doppio ex della sfida. Ultimo risultato utile per i viola il 2-2 a Marassi nel 2017 con le reti di Gonzalo e Babacar.

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