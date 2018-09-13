ACF, Samp-Fiorentina ufficiale il fischio d'inizio alle ore 19.00 del 19 Settembre anzichè le 17.00
Questo il comunicato della Fiorentina apparso sul sito Violachannel.tv: La Fiorentina informa i propri tifosi che la partita di mercoledì 19 settembre contro la Sampdoria, recupero della prima giornat...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 16:06
Questo il comunicato della Fiorentina apparso sul sito Violachannel.tv:
La Fiorentina informa i propri tifosi che la partita di mercoledì 19 settembre contro la Sampdoria, recupero della prima giornata di Serie A, secondo indicazione della Lega Calcio avrà inizio alle 19:00 e non più alle 17:00, come precedentemente comunicato.