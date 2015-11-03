Notizie Maresca Fiorentina

Corriere Fiorentino rivela: “Maresca era il preferito di Paratici, poi Farioli. Oggi sogna Iraola e riflette su Sarri”
29 aprile 2026 09:13
Panchina Fiorentina? Nazione: “Sarri? Troppi nodi. Maresca e Farioli? Impossibili. Tedesco forse più facile”
23 aprile 2026 09:04
Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"
22 aprile 2026 10:50
Tmw riporta: "Maresca è un'idea per il Napoli se Conte se ne va, niente Fiorentina per l'ex tecnico del Chelsea"
21 aprile 2026 14:51
Sabatini rivela: “So per certo che Paratici ha avuto un contatto ravvicinato con Maresca”
13 marzo 2026 10:49
Maresca: "Mi auguro che la Fiorentina possa salvarsi. Conference? Devono concentrarsi sul campionato"
02 febbraio 2026 15:47
Maresca: "Come ho vinto la Conference? Convincendo i calciatori che fosse la coppa più importante"
12 ottobre 2025 22:25
Maresca: "Betis o Fiorentina in finale? Pellegrini punto di riferimento, a Firenze ci ho giocato"
07 maggio 2025 15:45
Polveriera su Maresca, la situazione peggiora: l'arbitro verrà sospeso per un mese in Serie A
01 ottobre 2024 13:49
Maresca nei guai! La UEFA lo sospende dalla Champions League dopo la denuncia per minacce
30 settembre 2024 21:26
Caso Maresca: un giocatore del Kuwait promette di denunciare l'arbitro per minacce di morte
30 settembre 2024 11:49
Maresca su Barone: "Mi sono messo a disposizione di tutti quella sera, ci tenevo ad aiutare l'ambiente e le persone coinvolte"
03 giugno 2024 21:25
Allegri-show, cacciato nel recupero, si spoglia e urla contro la tribuna: "Dov'è Rocchi??!"
15 maggio 2024 23:41
Ecco la vera Roma, Paredes grida all'arbitro Maresca: "Questo è una m*erda" dopo aver preso il giallo
24 aprile 2024 10:04
Inibito per un mese il ds della Lazio Fabiani. Dopo la sconfitta con il Bologna ha spinto e minacciato l'arbitro
20 febbraio 2024 18:22
Moviola Corriere dello Sport: “Maresca da 4, ne azzecca una e tre ne sbaglia. Saelemaekers da rosso su Nico”
13 novembre 2023 08:09
Sarà Maresca a dirigere Fiorentina-Bologna. Nell'ultimo incrocio i viola si imposero 1-0 a San Siro contro l'Inter
08 novembre 2023 12:30
Moviola CorSport: “Brozovic rischia con il piede a martello su Biraghi ma non è da rosso”
02 aprile 2023 10:22
Fabio Maresca dirigerà Inter-Fiorentina. Nove i precedenti con i Viola: bilancio in perfetto equilibrio
29 marzo 2023 13:40
Parla l'arbitro Maresca: "Non abbiamo nulla da nascondere e adesso i nostri dialoghi saranno di tutti"
23 gennaio 2023 14:08
Iachini a Parma ha fatto peggio di Maresca, la società ha deciso di mandarlo via a fine stagione
22 aprile 2022 17:48
Rigore dubbio per il Milan, due rigori netti non dati alla Roma. Arbitro Maresca sospeso
01 novembre 2021 14:51
Maresca: "Noi arbitri permalosi perchè abituati a difenderci. Buona fede? Dispiace viene messa in dubbio"
26 ottobre 2021 13:45
Moviola CorSport, Ribery il più maltrattato. Contrasto di Immobile su Caceres al limite
09 maggio 2021 10:34
Tuttosport scrive: "Giusto espellere Ribery. Il rigore su Zappacosta ci stava tutto. Il Var?"
04 aprile 2021 10:25
Moviola Corriere dello Sport, Maresca non sbaglia, non ci sono rigori su Ramirez
15 febbraio 2021 10:10
Bergonzi: "Mariani ha arbitrato bene la gara Fiorentina-Atalanta. In Parma-Lazio e Napoli-Lecce ci sono stati diversi episodi da vedere"
10 febbraio 2020 21:10
Giacomelli dirigerà Milan-Fiorentina domenica alle 20.45. Al Var ci sarà Maresca
27 settembre 2019 12:16
Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."
19 settembre 2018 10:07
Massimo Chiesa distorce la realtà, arbitro pro Fiorentina manca rosso a Badelj
19 febbraio 2018 12:23
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