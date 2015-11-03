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Notizie Maresca Fiorentina

Corriere Fiorentino rivela: “Maresca era il preferito di Paratici, poi Farioli. Oggi sogna Iraola e riflette su Sarri”

29 aprile 2026 09:13

Panchina Fiorentina? Nazione: “Sarri? Troppi nodi. Maresca e Farioli? Impossibili. Tedesco forse più facile”

23 aprile 2026 09:04

Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"

22 aprile 2026 10:50

Tmw riporta: "Maresca è un'idea per il Napoli se Conte se ne va, niente Fiorentina per l'ex tecnico del Chelsea"

21 aprile 2026 14:51

Sabatini rivela: “So per certo che Paratici ha avuto un contatto ravvicinato con Maresca”

13 marzo 2026 10:49

Maresca: "Mi auguro che la Fiorentina possa salvarsi. Conference? Devono concentrarsi sul campionato"

02 febbraio 2026 15:47

Maresca: "Come ho vinto la Conference? Convincendo i calciatori che fosse la coppa più importante"

12 ottobre 2025 22:25

Maresca: "Betis o Fiorentina in finale? Pellegrini punto di riferimento, a Firenze ci ho giocato"

07 maggio 2025 15:45

Polveriera su Maresca, la situazione peggiora: l'arbitro verrà sospeso per un mese in Serie A

01 ottobre 2024 13:49

Maresca nei guai! La UEFA lo sospende dalla Champions League dopo la denuncia per minacce

30 settembre 2024 21:26

Caso Maresca: un giocatore del Kuwait promette di denunciare l'arbitro per minacce di morte

30 settembre 2024 11:49

Maresca su Barone: "Mi sono messo a disposizione di tutti quella sera, ci tenevo ad aiutare l'ambiente e le persone coinvolte"

03 giugno 2024 21:25

Allegri-show, cacciato nel recupero, si spoglia e urla contro la tribuna: "Dov'è Rocchi??!"

15 maggio 2024 23:41

Ecco la vera Roma, Paredes grida all'arbitro Maresca: "Questo è una m*erda" dopo aver preso il giallo

24 aprile 2024 10:04

Inibito per un mese il ds della Lazio Fabiani. Dopo la sconfitta con il Bologna ha spinto e minacciato l'arbitro

20 febbraio 2024 18:22

Moviola Corriere dello Sport: “Maresca da 4, ne azzecca una e tre ne sbaglia. Saelemaekers da rosso su Nico”

13 novembre 2023 08:09

Sarà Maresca a dirigere Fiorentina-Bologna. Nell'ultimo incrocio i viola si imposero 1-0 a San Siro contro l'Inter

08 novembre 2023 12:30

Moviola CorSport: “Brozovic rischia con il piede a martello su Biraghi ma non è da rosso”

02 aprile 2023 10:22

Fabio Maresca dirigerà Inter-Fiorentina. Nove i precedenti con i Viola: bilancio in perfetto equilibrio

29 marzo 2023 13:40

Parla l'arbitro Maresca: "Non abbiamo nulla da nascondere e adesso i nostri dialoghi saranno di tutti"

23 gennaio 2023 14:08

Iachini a Parma ha fatto peggio di Maresca, la società ha deciso di mandarlo via a fine stagione

22 aprile 2022 17:48

Rigore dubbio per il Milan, due rigori netti non dati alla Roma. Arbitro Maresca sospeso

01 novembre 2021 14:51

Maresca: "Noi arbitri permalosi perchè abituati a difenderci. Buona fede? Dispiace viene messa in dubbio"

26 ottobre 2021 13:45

Moviola CorSport, Ribery il più maltrattato. Contrasto di Immobile su Caceres al limite

09 maggio 2021 10:34

Tuttosport scrive: "Giusto espellere Ribery. Il rigore su Zappacosta ci stava tutto. Il Var?"

04 aprile 2021 10:25

Moviola Corriere dello Sport, Maresca non sbaglia, non ci sono rigori su Ramirez

15 febbraio 2021 10:10

Bergonzi: "Mariani ha arbitrato bene la gara Fiorentina-Atalanta. In Parma-Lazio e Napoli-Lecce ci sono stati diversi episodi da vedere"

10 febbraio 2020 21:10

Giacomelli dirigerà Milan-Fiorentina domenica alle 20.45. Al Var ci sarà Maresca

27 settembre 2019 12:16

Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."

19 settembre 2018 10:07

Massimo Chiesa distorce la realtà, arbitro pro Fiorentina manca rosso a Badelj

19 febbraio 2018 12:23

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