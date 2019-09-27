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Giacomelli dirigerà Milan-Fiorentina domenica alle 20.45. Al Var ci sarà Maresca

Sono uscite le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di Serie A. Piero Giacomelli della Sezione di Trieste arbitrerà Milan-Fiorentina. Al Var ci sarà Maresca. Questi gli arbitri al completo:Giacom...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 12:16
Giacomelli dirigerà Milan-Fiorentina domenica alle 20.45. Al Var ci sarà Maresca - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
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Sono uscite le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di Serie A. Piero Giacomelli della Sezione di Trieste arbitrerà Milan-Fiorentina. Al Var ci sarà Maresca. Questi gli arbitri al completo:

Giacomelli
Preti – Longo
IV uomo: Abbattista
Var: Maresca
Avar: Vivenzi

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