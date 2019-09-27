Giacomelli dirigerà Milan-Fiorentina domenica alle 20.45. Al Var ci sarà Maresca
Sono uscite le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di Serie A. Piero Giacomelli della Sezione di Trieste arbitrerà Milan-Fiorentina. Al Var ci sarà Maresca. Questi gli arbitri al completo:Giacom...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 12:16
Sono uscite le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di Serie A. Piero Giacomelli della Sezione di Trieste arbitrerà Milan-Fiorentina. Al Var ci sarà Maresca. Questi gli arbitri al completo:
Giacomelli
Preti – Longo
IV uomo: Abbattista
Var: Maresca
Avar: Vivenzi