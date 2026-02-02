2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:20

Maresca: “Mi auguro che la Fiorentina possa salvarsi. Conference? Devono concentrarsi sul campionato”

2 Febbraio · 15:47

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 15:47

Enzo Maresca ha commentato il momento in casa Fiorentina esprimendo il dispiacere di vederla in lotta per non retrocedere

L’ex allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, premiato per la vittoria del Mondiale per Club nella scorsa stagione alla cerimonia della panchina d’oro a Coverciano, ha rilasciato un’intervista ai media presenti parlando anche di Fiorentina:

Dispiace vedere la Fiorentina in questa situazione di classifica. Mi auguro possano uscirne. La Conference? Sarebbe bello vedere un’italiana tornare a vincere, ma credo che ora a Firenze si debbano concentrare sul campionato”. 

Sulla Serie A e il suo futuro: “Ogni campionato è diverso, quello italiano è molto combattivo. Un mio ritorno? Al momento sto bene all’estero, ormai sono qua da diversi anni”. 

