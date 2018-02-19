Massimo Chiesa distorce la realtà, arbitro pro Fiorentina manca rosso a Badelj
Nonostante un arbitraggio che ha destato molte perplessità in casa Fiorentina, Massimo Chiesa ex arbitro ha giudicato l'arbitraggio pro Fiorentina: “Intervento duro di Badelj su Caldara (gli costerà...
A cura di Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 12:23
Nonostante un arbitraggio che ha destato molte perplessità in casa Fiorentina, Massimo Chiesa ex arbitro ha giudicato l'arbitraggio pro Fiorentina: “Intervento duro di Badelj su Caldara (gli costerà la squalifica) – dice l’ex arbitro Massimo Chiesa a Calciomercato.com – Maresca estrae un giallo al centrocampista della Fiorentina, ma c’erano gli estremi per il cartellino rosso”.